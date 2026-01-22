Двум жителям Башкирии вынесли приговор за мошенничество с бюджетными средствами

Дюртюлинский районный суд вынес приговор по уголовному делу двум местным жителям. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.2, 3 ст. 159), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в сентябре 2024 года фигурант уголовного дела, у которого не было законных оснований для получения субсидии, попросил своего знакомого посодействовать ему в незаконном получении средств.

Для реализации задуманного второй подсудимый представил в районную администрацию заявление с фиктивными документами на возмещение части затрат самозанятого и получил 300 тыс. руб. Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ по Башкирии.

Подсудимые признали вину.

Суд назначил одному из них два года и три месяца условно с испытательным сроком на тот же период. Его соучастник с учетом имеющейся судимости приговорен к 2,5 года колонии строгого режима.

Майя Иванова