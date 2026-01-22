Двум жителям Башкирии вынесли приговор за мошенничество с бюджетными средствами
Дюртюлинский районный суд вынес приговор по уголовному делу двум местным жителям. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.2, 3 ст. 159), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд установил, что в сентябре 2024 года фигурант уголовного дела, у которого не было законных оснований для получения субсидии, попросил своего знакомого посодействовать ему в незаконном получении средств.
Для реализации задуманного второй подсудимый представил в районную администрацию заявление с фиктивными документами на возмещение части затрат самозанятого и получил 300 тыс. руб. Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ по Башкирии.
Подсудимые признали вину.
Суд назначил одному из них два года и три месяца условно с испытательным сроком на тот же период. Его соучастник с учетом имеющейся судимости приговорен к 2,5 года колонии строгого режима.