Лжеброкер из Испании похитил у жительницы Альметьевска 1,6 млн рублей

Жительница Альметьевска стала жертвой мошенников, действовавших под видом инвестиционных брокеров из Барселоны. Общий ущерб превысил 1,6 млн руб., из которых 685 тыс. были кредитными, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным полиции, с мошенником 58-летняя потерпевшая познакомилась в сентябре прошлого года в интернете. В ходе переписки 43-летний собеседник предложил ей заработать на инвестициях в криптовалюту, заверив, что риски минимальны, а доход напрямую зависит от объема вложенных средств.

В конце сентября потерпевшая, зарегистрировавшись на одной из онлайн-платформ, перевела первоначальный взнос в размере 23 тыс. руб. и перечисляла деньги на неизвестные счета в течение последующих четырех месяцев.

Анна Кайдалова