Цены на бензин в Башкирии за неделю выросли на 3 копейки

С 13-го по 19 января средняя стоимость одного литра бензина в Башкирии выросла на 0,05%, с 62,98 до 63,01 руб., следует из отчета Росстата, опубликовавшего сведения о потребительских ценах на нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобильное топливо марки АИ-92 в первую рабочую неделю года подорожало с 60,45 до 60,48 руб. за литр, марки АИ-95 — с 65,22 руб. до 65,25 руб. Стоимость бензина марок АИ-98 — по последним данным, литр в среднем стоит 88,6 руб.

На те же 0,05% подорожало дизельное топливо, до 74,64 руб.

С 20 января 2025 года бензин в Башкирии подорожал на 8,08%, солярка — на 10,38%.

Средняя стоимость бензина по России к 19 января составила 65,47 руб. за литр, недельный рост составил 0,12%. В регионах Приволжского федерального округа литр бензина в среднем подорожал на 0,27%, до 63,37 руб.

Идэль Гумеров