В Рыбинске в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Рыбинске в аварии с участием трех автомобилей, в том числе автобуса, пострадали четыре человека, двое из них был госпитализированы. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

21 января в 19:55 на улице Крестовой, 128А, по данным УМВД, 21-летний водитель Land Rover допустил занос, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся там со встречными автобусом и машиной Lifan.

Пострадали водитель Lifan, 55-летняя пассажирка автобуса, а также водитель Land Rover и его 22-летний пассажир. Первым двум назначили амбулаторное лечение, последних двух — госпитализировали.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова