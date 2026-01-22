В Чебоксарах сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания нарушителя

В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие при задержании водителя, нарушившего требования полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в Чебоксарах на улице Хузангая водитель легкового автомобиля не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.

Во время погони водитель совершал опасные маневры и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. После требований прекратить движение инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, а затем — несколько выстрелов по колесам автомобиля. В результате автомобиль удалось остановить.

За рулем находился 28-летний житель Чебоксар. В отношении него составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Анна Кайдалова