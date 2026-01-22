В Челябинске и шести селах региона объявили карантин по бешенству

В Челябинской области карантин по бешенству ввели в шести поселках и одном из районов Челябинска. Так, среди заболевших животных оказался крупный рогатый скот, кошка и собака. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Больных животных нашли на территории, находящейся в 10 км от дома в переулке Ручной, 1 в селе Новобурановка, и в поселке Субутак Агаповского округа, в поселке Саккулово Сосновского района, а также в частном доме Курчатовского района Челябинска. Кого именно обнаружили с признаками бешенства не уточняется.

В другом документе на портале правовой информации указано, что больную кошку тнашли в селе Травники Чебаркульского округа, собаку – в селе Уйское Уйского округа, крупный рогатый скот – в селе Владимировка Варненского округа.

Карантин действует в радиусе 2 км от очага заболевания. На этой территории нельзя лечить животных, восприимчивых к бешенству, привозить их туда или увозить, проводить с ними ярмарки и выставки. Карантин действует 60 дней после убоя последнего заболевшего животного.

Ольга Воробьева