Жителю Казани дали четыре года за мошенничество с инвестициями на 8,9 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани назначил 27-летнему Эрику Кармацкому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве на 8,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как установил суд, с июля 2021 года по апрель 2022 года Кармацкий в составе группы под видом инвестирования в ценные бумаги и приобретения подарочных сертификатов кооператива «Аметист» обманул 24 жителей Казани. Потерпевшим обещали высокий доход за счет привлечения средств новых вкладчиков, однако полученные деньги сообщники присвоили.

Кармацкого судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования частично был возмещен ущерб в размере 1 млн руб.

Уголовное дело в отношении второго участника преступления выделено в отдельное производство.

Анна Кайдалова