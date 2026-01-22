В Уфе вынесли приговор по делу о похищении людей под видом лечения от наркозависимости

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор шестерым подсудимым в возрасте от 26 лет до 51 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в похищении людей группой лиц по предварительному сговору (п.п. а, ж ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд приговорил их к лишению свободы сроком от пяти до пяти с половиной лет. Четверо будут отбывать наказание в колониях особого и строгого режимов (одной подсудимой исполнение отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста), двое подсудимых приговорены к условному сроку с испытательным периодом четыре года каждому.

Материалы дела в отношении организатора и еще двоих соучастников выделены в отдельное производство, отметили в прокуратуре.

Как было установлено в суде, двое фигурантов дела в арендованных двухэтажных коттеджах в Уфимском и Чишминском районах организовали центр по реабилитации больных с алкогольной или наркотической зависимостью.

Они вовлекли в свою деятельность еще семерых участников. Соучастники принудительно доставили в реабилитационный центр четверых человек, лишив их свободы. Их систематически привязывали к кровати, обливали холодной водой, унижали. На окнах здания установили металлические решетки, оконные ручки демонтировали, забор и входная дверь были заперты на замки.

Майя Иванова