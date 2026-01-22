Новосибирская сеть СТО Fit Service получила рекордную выручку в 2025 году

Федеральная сеть автомастерских — Fit Service (управляющая компания ООО «Фит Автосервис», Новосибирск) — сообщила о рекордной выручке за 2025 год в размере 12,15 млрд руб. Это на 8,5% больше, чем в 2024 году (11,2 млрд руб.), рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В прошлом году сеть пополнилась 60 новыми станциями технического обслуживания (СТО), что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Общее число автомастерских достигло 346 в двух странах присутствия (Россия и Казахстан).

Всего в 2025 году клиенты посетили СТО сети более 1 млн раз, средняя сумма, потраченная автовладельцем, составила 23,7 тыс. руб., что на 15% больше, чем годом ранее.

«В 2026 году мы планируем усилить присутствие в регионах»,— рассказала директор сети Татьяна Овчинникова.

ООО «Фит Автосервис» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Основной вид деятельности связан с арендой интеллектуальной собственности. Руководство компанией с февраля 2023 года осуществляет директор Татьяна Овчинникова. Учредителями являются предприниматель Сергей Кизиев (владеет 66% долей) и ООО «РОССКО-К» (34%).

Лолита Белова