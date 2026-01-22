Оренбургские специалисты восстанавливают инфраструктуру подшефного Перевальска в ЛНР

В Перевальском округе Луганской Народной Республики началась работа дополнительной бригады специалистов из Оренбургской области по восстановлению электросетей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Группа из пяти человек работала в поселках Червоный Прапор, Чернухино и Ломоватка. В Зоринске электромонтеры установили опоры на одной из улиц, что позволит в ближайшее время протянуть линию электропередачи. Работы проводятся в рамках программы по обновлению инфраструктуры, начатой сразу после Нового года. Бригада поддерживает аварийно-восстановительную команду, действующую в регионе уже четыре года.

Сотрудничество между Оренбургской областью и Перевальским округом началось в 2022 году. За это время специалисты из региона провели более 120 мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры и восстановление жилого фонда.

Андрей Сазонов