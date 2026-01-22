Жители Прикамья могут использовать национальный мессенджер Max для записи к врачу

Жители Пермского края теперь могут записаться на прием к врачу с помощью чат-бота в национальном мессенджере MAX. Использовать чат-бот можно по QR-коду или по ссылке. Для авторизованных пользователей чат-бот сам определит поликлинику, к которой прикреплен гражданин и предоставит список врачей этого медицинского учреждения. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, чат-бот полностью интегрирован с расписанием Единой информационной системы здравоохранения Пермского края. За несколько недель работы чат-бота им воспользовались 120 жителей Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отметим, что не смогут воспользоваться чат-ботом только граждане, прикрепленные к поликлиникам ФМБА России (бывшие МСЧ №133 и №140), для них, как и раньше, есть возможность записи к врачу через Госуслуги.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в декабре 2025 года в разделе цифрового ID национального мессенджера Max появилась функция по предъявлению льготных удостоверений пенсионеров и граждан с инвалидностью. Теперь такие категории граждан, используя Max, могут получать скидки в розничных точках, бесплатно посещать музеи и подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте без предъявления бумажной версии документа. Чтобы создать цифровой ID в мессенджере, необходимо выбрать в профиле Мax иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из предлагаемых способов, сделать селфи и получить подтверждение от приложения. После успешной проверки профиля в Мax, цифровой ID будет создан, и приложение автоматически загрузит уже готовое цифровое удостоверение с портала Госуслуг. Его можно будет использовать как полноценную замену бумажному удостоверению.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера — им стал Max, объединяющий в себе возможности обмена сообщениями, цифровых госуслуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации. С момента запуска в мессенджере Max зарегистрировались 75 млн человек. Его среднесуточная аудитория составляет 45 млн пользователей.