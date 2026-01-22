В Оренбуржье суд оштрафовал браконьера за охоту на оленя

Октябрьский районный суд признал виновным жителя по п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, в октябре прошлого года подсудимый использовал принадлежащее ему на законных основаниях ружье для отстрела копытного животного — оленя благородного. Соответствующей лицензии и разрешения на добычу охотничьих ресурсов у него не было. Затем подсудимый на автомобиле «Лада Нива» переместил тушу животного к месту разделки, расфасовал мясо в мешки и погрузил в транспортное средство. При транспортировке браконьер был задержан.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 200 тыс. руб. и конфисковал у него ружье и автомобиль. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, был возмещен в ходе расследования.

Руфия Кутляева