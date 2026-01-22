В Татарстане спустя час сняли режим беспилотной опасности
В 08:41 в Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщило МЧС России в официальном приложении.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении МЧС.
Режим действовал с 07:32 по московскому времени. О закрытии аэропортов республики во время введения режима не сообщалось.
Последний раз режим вводили вчера, 21 января.