В 08:41 в Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане спустя час сняли режим беспилотной опасности



«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении МЧС.

Режим действовал с 07:32 по московскому времени. О закрытии аэропортов республики во время введения режима не сообщалось.

Последний раз режим вводили вчера, 21 января.

