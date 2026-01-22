Объем трафика через Wi-Fi в Петербурге по итогам 2025 года вырос до 140 тыс. гб

По итогам 2025 года число сессий Wi-Fi-соединения в Петербурге достигло 450 тыс., что на 170% больше, чем годом ранее, а объем трафика вырос до 140 тыс. гигабайт (+200% год к году), сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные компании Hot–WiFi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, скачок вызван не только расширением зоны покрытия, но и изменением поведения пользователей, которые все чаще подключаются к Wi-Fi в кафе, ресторанах и общественных пространствах на несколько часов.

Для бизнеса это означает рост нагрузки и ужесточение требований к стабильности и безопасности сетей. Wi-Fi превращается в критическую инфраструктуру, обслуживающую как гостей, так и внутренние процессы — от терминалов до облачных касс. В условиях перебоев с мобильным интернетом надежный Wi-Fi становится необходимым для обеспечения бесперебойной работы.

Рост спроса стимулирует развитие управляемых платформ, которые решают задачи идентификации пользователей, контроля качества и защиты данных. Российские ИТ-решения оказываются востребованы благодаря адаптации к местным требованиям. Однако эксперты отмечают, что городская инфраструктура не всегда готова к таким нагрузкам, а стоимость простоев растет.

Андрей Маркелов