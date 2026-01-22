В Челябинской области контрактника отправили в колонию за самоволку

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, обвиняемому в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему назначили пять лет шесть месяце лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что военному предоставили отпуск на 14 дней, с 18 по 31 января 2025 года. Вернуться в часть он должен был утром 1 февраля. Но контрактник не явился на службу, продолжая жить у себя дома в Челябинской области. Там его 5 октября задержали военные группы розыска.

Фигурант полностью признал вину. Приговор в отношении него вступил в законную силу.

Виталина Ярховска