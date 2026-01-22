«Ссориться нелогично»

Битва за Гренландию отменяется: Дональд Трамп, выступая в Давосе, заявил, что не намерен силой захватывать остров. Вопрос будет решаться путем переговоров. Однако глава Белого дома не намерен отказываться от этой территории. Она необходима Америке для строительства оборонительной системы «Золотой купол». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что конфликт Трампа с Европой практически исчерпан.

Дональд Трамп произнес достаточно яркую речь в своем стиле. Как говорят дипломаты, осветил широкий круг вопросов актуальной повестки дня. Первую часть выступления 47-й президент Соединенных Штатов, как водится, посвятил собственным успехам. Здесь все предсказуемо: при нем Америка вновь стала великой, это подтверждают достойные экономические показатели. Далее глава Белого дома постепенно перешел к главной теме — конфликту с Европой. Зашел он издалека, опять же, с экономики. Общий смысл такой: США нужны сильные союзники, а не слабые. До такого неутешительного положения дел вы, европейцы, довели себя сами. Все делаете неправильно. Оставьте ложные приоритеты. Не ветряки нужны, а атомные станции.

Здесь можно вклиниться и, набравшись смелости, полностью согласиться. По крайней мере, это ключ к энергетической независимости континента хоть от России, хоть от Америки, хоть от Катара. Но это противоречит планам строительства коммунизма и борьбы за чистоту климата. Но вот, наконец, главное: Трамп не будет силой отбирать у своих все еще друзей Гренландию. Он лишь просит. Ну что вы уперлись в этот кусок льда? Мы же вас спасли во Вторую мировую войну и сейчас спасем, если будете послушными и умными.

Все это походило на полный сарказма разговор старшего опытного товарища с подрастающим поколением, которое вредничает и пытается делать ему назло. Трамп удостоил едкого комментария поведение своего главного критика последних дней Эмманюэля Макрона. Солнцезащитные очки, видно, теперь будут неотъемлемой частью имиджа президента Франции. С высокой долей вероятности кризис в отношениях союзников рано или поздно удастся преодолеть. Это было ясно изначально. По крайней мере, реальной войны между ними точно не будет, это нелогично. В первую очередь потому, что Трампу сейчас очень нужна поддержка Европы. Ведь, по сути, главная тема — никакая не Гренландия, а реальные горячие точки. Например, Ближний Восток, куда вновь идут американские авианосцы, Иран, который никакому перевоспитанию не поддается, как ни старайся, плюс «Хамас» и все подобные структуры.

Проблема Украины не находит решения. Ситуация там оставляет желать лучшего. Да и дома неспокойно. Непонятно, как быть дальше с Венесуэлой, бороться картелями. И угроза глобальной войны никуда не делась. Гренландия нужна не для пиара, а для строительства защитного щита, который носит красивое название «Золотой купол». Для этого нужна консолидация, а не внутренние распри. Сейчас явно не до шуток, планета Земля в опасности. Как бы то ни было, Трамп решил не раздувать большого скандала на форуме в Давосе. Хотя бы потому, что ему нужно учредить «Совет мира» — зафиксировать очередной успех. Поэтому ссориться нелогично.

Дмитрий Дризе