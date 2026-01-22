Челябинскому заводу одобрили льготный заем на 99 млн рублей

Челябинский завод «Техтрон-ТТ» готовится приобрести оборудование для линии горячей штамповки и построить трансформаторную подстанцию. Объем инвестиций составляет 172 млн руб., из которых 99 млн руб. — льготный заем от регионального фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Производитель запчастей для бульдозеров и экскаваторов планирует выпускать звено гусеничной цепи. Этот элемент ленты создает опорную поверхность в движителе машины с гусеничным ходом. Такая запчасть подходит для всех моделей техники и отечественного, и импортного производства. Кроме того, меняют их не реже раза в год, что гарантирует высокий спрос.

Линия горячей штамповки разместится в новом цехе, который тоже строили с помощью регионального ФРП. Здесь наладят полный цикл: резку заготовок, их нагрев, термообработку и очистку. Новое производство планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. По предварительным данным, выход на проектную мощность в 120 тыс. изделий в год произойдет в четвертом квартале 2027-го.

Виталина Ярховска