Антициклон принесет в Петербург 22 января снег и небольшое похолодание

Гребень сибирского антициклона усилит свое воздействие на метеорологические условия в Петербурге 22 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На фоне высокого атмосферного давления в городе ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня местами пройдет небольшой снег. Ветры восточных румбов будут поставлять к берегам Невы порции все более холодного воздуха.

Столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление чуть подрастет и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов