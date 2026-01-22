Москалькова заявила о более 520 найденных тел погибших в Курской области

Во время вторжения ВСУ в Курскую область в местах массовых захоронений обнаружены тела более 524 погибших. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

После начала боевых действий в Курской области, заверила госпожа Москалькова, в России были мобилизованы все ресурсы и возможности для содействия местным жителям в поиске близких.

В базу пропавших без вести, по словам омбудсмена, внесены 2,17 тыс. человек. Из них 1,38 тыс. — удалось найти, 452 — остаются в розыске. Еще 343 человека погибли.

Украинская армия пересекла границу РФ в Курской области 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025-го глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении региона. По состоянию на март прошлого года СКР признал потерпевшими от действий ВСУ в регионе свыше 40 тыс. человек.