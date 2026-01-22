Суммарный коэффициент рождаемости в Башкирии оказался ниже среднего по ПФО

В декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Башкирии составил 1,307. С начала прошлого года показатель снизился на 0,049, а за год — на 0,047 пункта. Такие данные содержатся в отчете Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

СКР показывает, сколько в среднем могла бы родить одна женщина за репродуктивный период (от 15 до 50 лет). С весны прошлого года Росстат не публикует региональные сведения о рождаемости в расчете на душу населения и абсолютное число родившихся. Считается, что для поддержания численности населения СКР должен быть не ниже 2,14-2,17. С 1991 года Башкирия ни разу не достигала этого показателя.

Максимальным значение СКР в республике было в январе (1,356), минимальным — в ноябре (1,305) 2025 года.

В среднем по России СКР уменьшился с 1,399 до 1,374, а по регионам Приволжского федерального округа — с 1,332 до 1,311. В лидерах среди соседей Башкирии — Пермский край (СКР 1,449), Татарстан (СКР 1,438) и Кировская область (1,435). В аутсайдерах — Пензенская область (СКР 1,126), Саратовская область (СКР 1,076) и Мордовия (СКР 1,043). Башкирия вместе с Нижегородской областью занимает восьмое-девятое место. В январе прошлого года республика была на пятой строчке.

Идэль Гумеров