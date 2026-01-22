«Россети Урал» получили контроль над электросетями «Газпрома» в Пермском крае

Пермский филиал ПАО «Россети Урал» принял во владение электросетевое имущество, принадлежащее Южно-Уральскому филиалу ООО «Газпром энерго». Как пояснили в пресс-службе «Россетей Урал», в соответствии с новыми критериями, утвержденными правительством РФ, Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго» с 1 января 2026 года утратил статус ТСО на территории Пермского края. В связи с этим у организации возникла обязанность передать электросетевые активы системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), которой на территории Прикамья определена компания «Россети Урал».

Передача активов осуществлена в рамках соглашения о порядке использования электросетевого имущества.

Как уточнили в компании, под управление пермского подразделения «Россетей Урал» перешли энергообъекты, расположенные в Октябрьском, Березовском, Горнозаводском и Чайковском муниципальных округах: линии электропередачи 10–110 кВ общей протяженностью более 52 км, трансформаторная подстанция и четыре подстанции 35–110 кВ.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что под управление «Россетей Урал» также переходят сети, которые ранее обслуживались региональными предприятиями «Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС). В январе компания также сообщила о покупке принадлежавших ООО «Регионэнергосбыт» сетей в Добрянском и Краснокамском округах.