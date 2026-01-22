Пенсионер зарезал соседа по больничной палате в Томской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 78-летнего жителя Зырянского района Томской области, зарезавшего своего соседа по больничной палате. Об этом сообщило Следственное управление СКР России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установило следствие, инцидент произошел ночью 19 января 2026 года в одной из палат Зырянской районной больницы. Пожилой пациент, разозлившись на высказанные в его адрес оскорбления, вооружился кухонным ножом и нанес 64-летнему оппоненту несколько ударов в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Томич был взят под стражу. Вину он полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СКР.

Михаил Кичанов