В Ижевске арестовали закладчика по делу о хранении 250 грамм мефедрона

248 г мефедрона изъяли у безработного ранее судимого 29-летнего жителя Ижевска, работавшего закладчиком. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК, до 20 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в варежках, лежавших в кармане куртки, два пакета с порошком. По результатам исследования, в них находилось 248 г мефедрона. Еще один сверток был обнаружен в ходе обыска в квартире ижевчанина»,— говорится в сообщении. Подозреваемого задержали в подъезде одного из домов по ул. Заречное шоссе.

Задержанный пояснил, что он — курьер-закладчик одного из интернет-магазинов. Подозреваемый забрал крупную партию наркотиков в лесополосе Завьяловского района и планировал ее сбыть в городе. Фигурант заключен под стражу.

Владислав Галичанин