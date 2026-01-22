Пермский оборонный завод увеличил уставный капитал на 30%
ПАО НПО «Искра» завершило размещение своих ценных бумаг на общую сумму 369 млн руб. Это следует из данных центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».
Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», решение об увеличении уставного капитала на 369 млн руб. (выпуск акций номиналом в 1 руб.). было принято на годовом собрании акционеров в июне. Акции были размещены по закрытой подписке. В круг приобретателей, имеющих право выкупа, вошли: Росимущество, АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Ранее уставный капитал «Искры» составлял 1,2 млрд руб.
ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».