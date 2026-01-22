Пермский оборонный завод увеличил уставный капитал на 30%

ПАО НПО «Искра» завершило размещение своих ценных бумаг на общую сумму 369 млн руб. Это следует из данных центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», решение об увеличении уставного капитала на 369 млн руб. (выпуск акций номиналом в 1 руб.). было принято на годовом собрании акционеров в июне. Акции были размещены по закрытой подписке. В круг приобретателей, имеющих право выкупа, вошли: Росимущество, АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Ранее уставный капитал «Искры» составлял 1,2 млрд руб.

ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».