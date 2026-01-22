Экскурсионные маршруты ММК включены в федеральный сборник лучших туристических практик России

Промышленные туры Магнитогорского металлургического комбината вошли в новую книгу Геннадия Шаталова «Маршруты, которые вдохновляют на путешествия». Издание объединило опыт лауреатов Всероссийской премии «Маршрут года» и представило ММК как эталонный пример развития промышленного туризма в стране.

Автор книги, основатель премии «Маршрут года» Геннадий Шаталов, подчеркивает, что сегодня интересные открытия ждут путешественников не только за рубежом, но и на крупнейших предприятиях России. ММК представлен в сборнике двумя уникальными программами:

«Первые в Магнитке» (для широкой аудитории). Этот маршрут — погружение в историю масштабного урбанистического и социального проекта 30-х годов. Участники посещают места возведения первых кварталов города и легендарной первой домны. Экскурсия рассказывает не только о технологии, но и о подвиге первостроителей, которые в экстремальных условиях создавали промышленный гигант. Маршрут позволяет прочувствовать масштаб человеческого замысла и цену его воплощения. «О чем гудит железная дорога ММК» (специально для детей). Уникальный образовательный проект, разработанный в игровом формате. Маленькие гости комбината знакомятся с работой ММК как единого живого организма. Юные экскурсанты могут увидеть доменные печи и работу локомотивов, узнавая, как железнодорожный транспорт обеспечивает бесперебойную жизнь огромного предприятия. Маршрут призван не только развлечь, но и пробудить интерес к инженерным и рабочим профессиям с раннего возраста.

Включение экскурсионных программ ММК в книгу «Маршруты, которые вдохновляют на путешествия» подтверждает статус комбината как одного из лидеров промышленного туризма в России. Ежегодно градообразующее предприятие Магнитогорска посещают тысячи туристов — от школьников до экспертов отрасли, что подтверждает высокое качество сервиса и безопасность экскурсионных программ комбината.

