На шадринском заводе начали расследование гибели работника

Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях начала расследование смертельного несчастного случая на заводе в Шадринске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел в ООО «Дон» 19 января. По предварительным данным, во время демонтажа кирпичной перегородки часть кладки обрушилась. Один из работников получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Ведомство проведет внеплановую проверку. Специалисты дадут правовую оценку действиям работодателя и установят все обстоятельства и причины инцидента.

