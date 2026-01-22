В Курганской области дали первые поручения перед весенним паводком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение связаться с регионами, на территории которых расположены водохранилища, сбрасывающие воду в реку Тобол, для минимизации паводковых рисков. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.

Вадим Шумков дал задание отработать график сбросов перед весной, межправительственной комиссии направили просьбу контролировать ситуацию. Причиной стал прогноз МГУ имени Ломоносова экстремального роста наводнений из-за увеличения объема речного стока. Губернатор добавил, что остается риск быстрого таяния всего объема снега, выпавшего в Курганской области за эту зиму. Сейчас власти будут делать все необходимое, чтобы минимизировать возможные последствия.

«В 2024 году нам отдельные ответственные лица „до талого“ сообщали, что все в порядке нормы. А когда уже вода пошла, прислали карту, на которой Курган „утонул“, и самоустранились. Если бы не прямая поддержка Владимира Путина и самоотверженный труд тысяч земляков и коллег из МЧС, то последствия в прямом смысле „расхлебывали“ бы еще очень долго», — подчеркнул Вадим Шумков.

Виталина Ярховска