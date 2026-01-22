Званые гости предпочитают съемные квартиры

Турпоток в Татарстан в 2025 году вырос незначительно — до 4,5 млн человек против 4,3 млн годом ранее. При этом доходы от туризма увеличились на 12% и достигли 120 млрд руб. Ключевые турцентры республики также показали снижение посещаемости: Великий Болгар потерял почти 20% гостей, Елабуга — треть. Туристический налог за первый год действия принес 144 млн руб., что ниже ожиданий властей Казани. Власти связывают это с оттоком туристов в сегмент посуточной аренды квартир.

Доходы растут, посещаемость падает

Объем услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей в 2025 году составил 120 млрд руб., сообщил на отчетной коллегии глава госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Это на 12% больше, чем годом ранее (106,8 млрд руб.). При этом турпоток вырос всего на 200 тыс. человек — до 4,5 млн.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Туту», количество поездок в Татарстан выросло на 7% год к году, спрос на Казань — на 6%. Республика занимает 12-е место по популярности среди республик России, столица — 12-е место среди городов.

Доход гостиниц и отелей увеличился с 28,4 млрд руб. до 32 млрд руб. Число размещенных в коллективных средствах выросло с 2,7 млн до 2,9 млн человек. Однако ключевые туристические центры республики показали снижение посещаемости. Казанский кремль посетили 4,4 млн человек против 4,5 млн в 2024 году. Великий Болгар потерял почти 20% гостей — 736 тыс. против 909 тыс. Елабуга показала падение на треть — 754 тыс. человек против 1,134 млн. Остров-град Свияжск остался практически на уровне прошлого года — 1,76 млн человек против 1,74 млн. В то же время рост показали Чистополь (84 тыс. человек) и Тетюши (250 тыс. человек).

«Нам нужно критически переосмыслить содержание экскурсионных программ в наших основных турцентрах и вовлечь туда бизнес на территориях. Каждый год должны появляться новые программы и маршруты. Не должно быть так, чтобы турист, однажды побывав в нашем турцентре, поставил галочку и больше не возвращался», — заявил господин Иванов.

Налог ниже ожиданий

Туристический налог за первый год действия принес в бюджеты муниципалитетов 144 млн руб., сообщили в минфине республики. Большая часть — 123,2 млн руб., или 85,6%, — собрана в Казани. Это меньше первоначальных ожиданий властей столицы, которые рассчитывали получить более 150 млн руб. при ставке 1%. Позже прогноз скорректировали до 100–120 млн руб.

В 2026 году местные бюджеты ожидают пополнить на 277 млн руб. Это связано с увеличением налоговой ставки с 1% до 2% и переходом платежей четвертого квартала 2025 года на начало текущего года.

Туристический налог действует в Казани, Болгаре, Зеленодольске и 14 поселениях. Его должны платить клиенты гостиниц и отелей. В Казани исключение сделано для средств размещения категории «без звезд» и хостелов. С 1 января 2026 года ставка выросла до 2%, в 2027 году она достигнет 3%, в 2028-м — 4%, а с 2029 года составит максимальные 5%.

Квартиры против отелей

По данным господина Иванова, 45% туристов выбирают для размещения гостиницы и другие коллективные средства размещения, 39% отдают предпочтение съемным квартирам, еще 16% останавливаются у друзей и родственников.

Как отметили в «Туту», доля отелей снизилась с 60% в 2024 году до 57% в 2025-м. При этом доля апартаментов выросла с 17% до 19%, хостелов — с 13,5% до 14%, гостевых домов — с 1,1% до 1,4%.

После новогодних каникул власти Казани заявили, что часть турпотока уходит из официального гостиничного сектора в растущий рынок посуточной аренды квартир, что влияет на уровень загрузки отелей. С 1 по 11 января она составила в среднем около 60%.

География и перспективы

Больше половины (52,9%) всех визитов в Татарстан совершается из Москвы, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Туту». На втором месте — внутрирегиональные поездки из Казани (18,5%), далее — Санкт-Петербург (8,5%), Екатеринбург (8,3%) и Уфа (7,2%). Средняя продолжительность поездки — пять дней.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Авиасейлс», Казань занимает седьмое место в списке самых популярных туристических направлений России. Спрос на перелеты в регион сохранился на уровне 2024 года и составил около 3% от общего числа рейсов по России. Чаще всего в республику летали из Москвы (40% от всех бронирований), Санкт-Петербурга (26%), Уфы (3%), Екатеринбурга (3%) и Сочи (2%). Средняя стоимость билета туда-обратно — 14,8 тыс. руб.

На Казань приходится 72% всех проданных билетов в Татарстан и 89% бронирований отелей, следует из данных «Туту». На втором месте по популярности — Набережные Челны (8% поездок и 4,9% бронирований отелей), далее — Нижнекамск (4% и 1,8% соответственно), Елабуга (1,3% бронирований отелей) и Болгар (0,3%).

В январе 2026 года глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов предложил разработать маршруты исламского религиозного туризма в рамках проекта «Священная тропа». Концепция предполагает разработку более 20 маршрутов по 34 регионам России. В числе объектов — Булгарский комплекс и мечеть Кул-Шариф в Татарстане.

