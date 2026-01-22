Томские власти намерены отремонтировать 140 км загородных дорог в 2026 году

В 2026 году в Томской области планируется отремонтировать более 140 км загородных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Мазур. В прошлом году по нацпроекту в области отремонтировали 137,5 км загородных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Кожевниковском районе в 2026 году должен быть завершен ремонт трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка. Продолжится ремонт дорог Асино — Батурино в Асиновском районе, Бакчар — Подгорное — Коломино в Чаинском районе и Могильный Мыс — Парабель — Каргасок в Колпашевском районе. Власти намерены обновить дорожное покрытие на участках Кузовлево — Светлый и Михайловка — Александровское — Итатка в Томском районе, Каргала — Батурино в Шегарском районе, Колпашево — Белый Яр в Колпашевском районе, Белый Яр — Степановка в Верхнекетском районе.

Также в программу нацпроекта вошли три искусственных сооружения. В Александровском районе начнется капремонт моста через реку Кайма. В Зырянском районе запланировано завершение работ на мосту через Кию, в Колпашевском — через Чаю.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году значительный объем ремонтных работ был выполнен на дороге Мельниково — Кожевниково — Изовка, где обновили три участка общей протяженностью 45,1 км, а также на трассах Томск — Каргала — Колпашево, Могильный Мыс — Парабель — Каргасок, Каргала — Бакчар и Бакчар — Подгорное — Коломино. Всего в прошлом году в Томской области отремонтировали 276 км дорог.

Михаил Кичанов