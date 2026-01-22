В Еткульском районе в аварии погиб подросток

После столкновения автомобилей в Еткульском районе погиб пассажир-подросток, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 21 января 40-летний водитель Toyota Carina двигался по дороге Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан. При развороте из крайней левой полосы машина столкнулась с попутным автомобилем Lada Vesta под управлением 54-летнего водителя. В результате аварии 17-летний пассажир Toyota погиб на месте. Водителя и пассажира второй машины с травмами доставили в медучреждение.

Было установлено, что находившиеся в салоне Toyota не были пристегнуты. Кроме того, водитель этого автомобиля никогда не имел прав. В 2020 году он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и отбывал наказание в виде лишения свободы.

Виталина Ярховска