Минтруд хочет разрешить использовать Max для кадрового документооборота

Министерство труда разработало законопроект, который предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, направленных на внедрение национального мессенджера Max в систему электронного документооборота между работодателями и сотрудниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно проекту, мессенджер Max может быть официально признан способом электронного взаимодействия в трудовых отношениях. Это позволит интегрировать сервис с информационными системами работодателей и государственной цифровой платформой «Работа в России». Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Через мессенджер работодатели смогут передавать сотрудникам документы, включая их заверенные копии, а также предоставлять доступ к документам, подписанным простой электронной подписью. В настоящее время подобные функции реализуются через личный кабинет на «Госуслугах».

Также проект предусматривает возможность заключения трудового договора и дополнительных соглашений о дистанционной работе с использованием неквалифицированной электронной подписи через мессенджер Max.