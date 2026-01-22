Посол в РФ: КНР намерена содействовать переговорам по украинскому кризису

Китай готов содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в авторской колонке для ТАСС.

«По таким острым международным вопросам, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт, Китай неизменно придерживается беспристрастной и справедливой позиции, активно призывает к миру и содействует переговорам, неустанно прилагает усилия для прекращения огня и восстановления мира»,— написал дипломат.

Он подчеркнул, что Китай в принципиальных вопросах «стоит на правильной стороне истории, решительно отвергает гегемонизм, выступает против запугивания и политики силы». По словам посла, китайская дипломатия продвигает воплощение в жизнь духа «взаимовыгодного сотрудничества» и вносит в международные отношения «мудрость согласия».

В мае 2024 года Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первым пунктом которого стало прекращение боевых действий. В сентябре Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «Друзья мира», участники которой выразили стремление к конструктивному и рациональному диалогу в конфликте на Украине.