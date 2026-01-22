В Прикамье продолжают расти цены на бензин

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 13 по 19 января 2026 года выросла на 12 коп., до 64,61 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 12 коп., до 61,52 руб. за литр, АИ-95 — также на 12 коп., до 66,68 руб. за литр, АИ-98 — на 6 коп., до 92,13 руб. за литр, дизельное топливо — на 11 коп., до 77,34 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,37 руб. за литр.

С 13 по 19 января цены на топливо изменились в 53 регионах Российской Федерации, более всего в Ивановской области (+0,9%). Снижение стоимости было зафиксировано в 14 субъектах, более всего в Иркутской области (-2,4%). В Москве изменение цен за прошедший период составило +0,3%, в Санкт-Петербурге +0,1%.