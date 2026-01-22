Поезд Петербург – Кисловодск задержали на 2,5 часа из-за ЧП в Тульской области
Поезд из Петербурга в Кисловодск задерживается на два с половиной часа из-за ЧП на железной дороге в Тульской области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. На перегоне между станциями Жданка и Товарково сошел с рельсов грузовой состав.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате инцидента движение поездов на участке временно организовано по одному пути. Помимо состава Санкт-Петербург — Кисловодск, задержки коснулись еще шести пассажирских поездов. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают восстановительные бригады. Полностью движение будет восстановлено после завершения работ и устранения последствий схода вагонов. Причины происшествия устанавливаются.