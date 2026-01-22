Китай в 2025 году нарастил импорт российского алюминия до рекордных $5,9 млрд

Поставки российского алюминия в Китай в 2025 году в стоимостном выражении выросли в 1,5 раза, до $5,9 млрд, следует из данных Национального бюро статистики КНР. Это рекордная сумма за все время торговли двух стран, сообщает «РИА Новости».

В декабре прошлого года объем импорта российского алюминия Китаем составили $502,5 млн, что в 1,5 раза больше объема ноября, и на 40% больше показателя декабря предыдущего года.

Наибольшим спросом в Китае в 2025 году пользовался необработанный алюминий — он и составил основу поставок (на $5,7 млрд). Также закупали алюминиевую проволоку (на $168 млн), отходы и лом (на $11,1 млн), листовой алюминий толщиной от 0,2 мм (на $9,04 млн), а также прутки и профили (на $1,6 млн).

Россия — самый крупный поставщик алюминия на рынке КНР, ее доля в минувшем году составила 35%. Также к значительным экспортерам относятся Малайзия (на $1,51 млрд), Таиланд (на $1,34 млрд), Япония (на $1,29 млрд) и Южная Корея (почти на $1 млрд).

Эрнест Филипповский