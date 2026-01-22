Нарышкин: «коалиция желающих» хочет сорвать мирный процесс по Украине

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил «коалицию желающих» в попытке сорвать мирный процесс по Украине.

«Европейские страны, прежде всего страны, входящие в эту коалицию, пытаются внедрить в систему будущих мирных договоренностей абсолютно неприемлемые для России условия», — сказал господин Нарышкин в интервью «РИА Новости».

6 января прошла встреча «коалиции желающих» в Париже. На ней обсуждались гарантии безопасности для Украины. В мероприятии участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а также приняли декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. США документ не подписали.