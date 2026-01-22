Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительницу Калининграда задержали по делу о призывах к терроризму

Сотрудники ОМОН «Град» Росгвардии и УФСБ России задержали жительницу Калининграда, подозреваемую в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Задержание фигурантки дела о призывах к осуществлению террористической деятельности в Калининграде

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ

Задержание фигурантки дела о призывах к осуществлению террористической деятельности в Калининграде

По данным ведомства, 53-летняя фигуранта разместила в одном из Telegram-каналов призыв к насильственным действиям в отношении представителей органов федеральной власти.

Артемий Чулков

