Жительницу Калининграда задержали по делу о призывах к терроризму

Сотрудники ОМОН «Град» Росгвардии и УФСБ России задержали жительницу Калининграда, подозреваемую в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Задержание фигурантки дела о призывах к осуществлению террористической деятельности в Калининграде

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ Задержание фигурантки дела о призывах к осуществлению террористической деятельности в Калининграде

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ

По данным ведомства, 53-летняя фигуранта разместила в одном из Telegram-каналов призыв к насильственным действиям в отношении представителей органов федеральной власти.

Артемий Чулков