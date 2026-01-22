В Екатеринбурге открылась выставка о трансформации древнего Урала

В Музее истории Екатеринбурга представили мультижанровый проект «Пейзаж после нас» Анастасии Лесюк. Выставка посвящена трансформации ландшафтов древнего Урала от глобальных катастроф до постепенных необратимых изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Музее истории Екатеринбурга представили мультижанровый проект «Пейзаж после нас» Фото: София Паникова Анастасия Лесюк, Наталья Воложенинова «Уральские горы и скалы», 2025 Фото: София Паникова Анастасия Лесюк, Светлана Платонова (ARTSTONE studio) «Первоэлемент», 2025 Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Анастасии Лесюк. Светлана Платонова, Анастасия Лесюк и Наталья Воложенинова Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 4 В Музее истории Екатеринбурга представили мультижанровый проект «Пейзаж после нас» Фото: София Паникова Анастасия Лесюк, Наталья Воложенинова «Уральские горы и скалы», 2025 Фото: София Паникова Анастасия Лесюк, Светлана Платонова (ARTSTONE studio) «Первоэлемент», 2025 Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Анастасии Лесюк. Светлана Платонова, Анастасия Лесюк и Наталья Воложенинова Фото: София Паникова

Ведущие произведения художницы Анастасии Лесюк выполнены в виде мозаики из натуральных камней и минералов («Хрупкость», диптих «Предчувствие» и «Течения»). Экспозицию дополнил гобелен Евгении Эварт («Интеракция»), керамика Натальи Воложениновой («Уральские горы и скалы»), работы с камнем «Первоэлемент» Светланы Платоновой (ARTSTONE studio), инсталляция Натальи Мостовщиковой («Сердце земли»).

Автор проекта использовала в своих произведениях только природные материалы: смальту, сланец, стеклянную плитку, дерево, кожу и разные виды камней. Прообразом для экспоната «Невидимые реки» (2023) стал высохший Шиловский пруд с оголенным дном: «Для меня это на самом деле зрелище. Когда вода опускается на несколько метров, видно все дно, все пни, какой-то мусор. Там умирала рыба. Я ходила и рыдала. Эта серия родилась из боли»,— рассказала Анастасия Лесюк.

Напротив этой работы расположен диптих «Течения» (2023). Абстракция наводит зрителя на размышления: что именно изображено, как природа изменится в будущем, останутся ли жить люди на планете или всех заменят машины. Создательница намеренно сделала образ неочевидным, подталкивающим на поиск ответов.

По словам директора музея Игоря Пушкарева, отдельный слой выставки спроектирован как геолого-палеонтологический и историко-антропологический триптих. На стендах обрисована ситуация, которая была на Урале 440 млн лет до нашей эры. Она же дает объемное понимание того, как отображена история в деталях, ставших неотъемлемой составной частью пейзажа после нас.

«Ничто не исчезает бесследно и не берется из ниоткуда. Всегда остаются следы, даже если смысл случившегося безвозвратно размыт в толще последующих веков»,— добавил господин Пушкарев.

Выставка будет работать до 22 февраля.

София Паникова