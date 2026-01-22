В 2025 году «Россети Новосибирск» зафиксировали самовольные подвесы ВОЛС на 35 тысячах опор ЛЭП

«Россети Новосибирск» подвели итоги масштабной работы по систематизации размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. За 2025 год в рамках регулярных рейдов энергетики обследовали почти 28,5 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП), по результатам которых зафиксированы самовольные подвесы более чем на 35 тысячах опор.

Свыше 50 % нарушений приходятся на областной центр и ближайшую агломерацию.

Чтобы минимизировать риски повреждения конструкции энергообъектов и обеспечить возможность полноценного технического обслуживания ЛЭП в соответствии с нормативными требованиями, специалисты «Россети Новосибирск» ведут планомерный демонтаж самовольных подвесов ВОЛС.

Системная работа по борьбе с самовольными подвесами ВОЛС, регулярные контрольные рейды и принятие решительных мер в части демонтажа оборудования провайдеров, размещенного без согласования с энергетиками, дала свои результаты. За 2025 год количество нарушений со стороны недобросовестных операторов связи снизилось на 13 % по сравнению с прошлым годом.

Наряду с этим компания активно вела работу по легализации размещения ВОЛС с телеком-операторами, готовыми работать в правовом поле. По итогам года легализовано 76 % самовольных подвесов, выявленных энергетиками в ходе рейдов. Этому способствовала комплексная работа, которую активно ведут специалисты сетевой компании: направляют претензии и жалобы в адрес провайдеров и органов исполнительной власти, проводят разъяснительную работу о негативных последствиях самовольных подвесов, задействуют юридические механизмы для решения спорных ситуаций.

В 2026 году «Россети Новосибирск» продолжат работу по выявлению и демонтажу незаконных ВОЛС. Компания будет развивать конструктивный диалог с операторами связи и усиливать меры по защите энергообъектов от несанкционированного использования. Приоритетом остается обеспечение надежного электроснабжения потребителей и безопасности электроэнергетической инфраструктуры региона.

Выстраивание конструктивного взаимодействия между энергетиками и операторами связи выгодно всем. Когда провайдеры и электросетевые организации работают в правовом поле, это гарантирует безопасность энергосистемы, обеспечивает качественное предоставление услуг связи и упрощает обслуживание инфраструктуры. В конечном итоге выиграют все стороны, и особенно потребители, которые получат и жизненно необходимое надежное электроснабжение, и устойчивую связь.

