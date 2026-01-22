Неизвестный попытался проникнуть в здание генконсульства России в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина попытался проникнуть на территорию генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, повредив имущество дипломатического учреждения. Об представители российской дипмиссии сообщили ТАСС.

Злоумышленник забрался на балкон второго этажа, пытаясь сорвать российский флаг и сломать ставни. В результате он оторвал новогоднюю гирлянду, но не смог снять флаг с флагштока. Дипломаты вызвали полицию, силовики прибыли на место через 15 минут. Мужчина был задержан, и сейчас его личность устанавливается.

Российские дипломаты заявили, что такие провокации против дипмиссии в Нью-Йорке происходят регулярно. По их словам, подобные происшествия часто не встречают активного противодействия со стороны властей США, несмотря на многочисленные обращения российской стороны с просьбой обеспечить безопасность дипломатических объектов.