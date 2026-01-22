На Камчатке вынесли приговор подпольным организаторам туров на вулкан Толбачик

В Усть-Камчатском округе вынесен приговор по уголовному делу об оказании небезопасных туристических услуг, в результате чего из-за опрокидывания машины в реку пострадали туристы, сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края. Трое местных жителей признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору).

В августе 2024 года во время переправы через реку Студеная опрокинулся автомобиль с туристической группой из 19 человек. Туристы получили различные травмы. «Суд установил, что 44-летняя женщина и ее 59-летний соучастник, не имея каких-либо разрешительных документов на оказание туристских услуг, разместили в социальных сетях и мессенджерах объявление об организации экскурсии к вулкану Толбачик, за денежное вознаграждение наняли 60-летнего водителя»,— рассказала старший помощник прокурора Елизавета Денисюк

Фигуранты разработали программу пребывания туристов, определили маршрут, подыскали транспорт для перевозки. Они знали, что поход организован незаконно: автомобиль не прошел техосмотр, а у водителя отсутствовало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, сообщила госпожа Денисюк.

Женщине-организатору тура назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, соучастникам по 320 тыс. рублей. Им запрещено заниматься туристической деятельностью на срок 3 года. Грузовой автомобиль «ГАЗ-6611 39641», использовавшийся при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский