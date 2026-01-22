Жителю Ахтубинска дали третий срок за дискредитирующий ВС РФ анекдот

Житель Ахтубинска Виталий Журавлев приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима по третьему делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Соответствующая информация появилась на сайте Ахтубинского районного суда Астраханской области. Решение было вынесено 16 декабря прошлого года и вступило в силу 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два года и восемь месяцев получил житель Ахтубинска за комментарий в соцсети

Фото: Ахтубинский районный суд Два года и восемь месяцев получил житель Ахтубинска за комментарий в соцсети

Фото: Ахтубинский районный суд

В декабре пресс-служба суда сообщала, что с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на территории Украины, мужчина разместил в социальной сети «Вконтакте» в группе «Ахтубинск знает» комментарий, содержащий негативную оценку действий российских военных. В сообщении содержался политический анекдот, в котором утверждалось, что военные совершают противоправные действия в отношении граждан, не признаваемых руководством страны «нашими», и противопоставлялись жителям Ахтубинского района.

Суд признал, что данное высказывание имело целью публичное ослабление доверия к ВС РФ, подрывая их авторитет. Обвиняемый в полной мере признал свою вину.

Помимо срока, суд постановил лишить Журавлева права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях.

Ранее, в декабре 2024 года Журавлеву назначили два года колонии, а в мае 2025 года — еще два с половиной года по совокупности с оставшимся сроком.

Также в декабре 2023 года ахтубинец получил административный штраф 30 тыс. руб. за публикацию фотографии Владимира Путина «на черном фоне с белой рамкой и подписью „Zа дебилов. Без вас меня бы не было“». Как указано в акте суда, Виталий Журавлев признал вину и раскаялся.

Нина Шевченко