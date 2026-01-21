Два изотермических резервуара для Ленобласти отгрузил саратовский завод РМК

Саратовский завод РМК отгрузил два изотермических резервуара объемом 48 тыс. куб. м каждый для газохимического комплекса в Ленинградской области. Оборудование, предназначенное для хранения пропана и бутана, было отправлено заказчику в декабре 2025 года, сообщил Neftegaz.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Развернуть на весь экран РМК наращивает выпуск резервуаров для нефтегазхима и пищепрома

Фото: t.me / rmk_saratov РМК наращивает выпуск резервуаров для нефтегазхима и пищепрома

Фото: t.me / rmk_saratov

Проект по созданию резервуаров полного цикла был запущен в августе 2024 года. За три года (2023-2025 гг.) объем выпуска металлоконструкций для подобных объектов на заводе вырос с 280 до 2,1 тыс. тонн. Предприятие стало первым в России, полностью заместившим импортные аналоги. Технология основана на использовании российской низколегированной стали, что позволило отказаться от иностранных стандартов EN и материалов по нормам API.

Параллельно завод развивает сотрудничество с другими отраслями. Ранее в этом месяце было объявлено о выполненном контракте на поставку металлоконструкций для четырех резервуаров (общим объемом 20 тыс. куб. м) новому маслоэкстракционному заводу в Амурской области. Оборудование, устойчивое к экстремальным температурам (от -40°C до +50°C) и покрытое специальным антикоррозийным составом, будет использоваться для хранения растительного масла. Этот контракт, заключенный в июле 2025 года, стал для РМК первым за три года в сегменте пищевой промышленности.

Завод РМК, основанный в 1947 г., производит оборудование для добычи, переработки и хранения нефти и нефтепродуктов. Его продукция экспортируется более чем в 33 страны. Производственная площадь предприятия превышает 35 тыс. кв. м., а производственная мощность 36 тыс. тонн в год. С июля 2024 года кресло гендиректора занимает Михаил Савран. Учреждает завод самарское ООО «Промышленные технологии».

Нина Шевченко