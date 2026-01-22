Налоговая второй раз банкротит саратовского нефтепереработчика «Химпром-Органик»

Саратовское управление ФНС подало в арбитраж иск о банкротстве ООО «Химпром-Органик» на 167,3 млн руб. Предыдущее заявление налоговой в октябре 2025 года на 164,3 млн руб. было закрыто: у компании не обнаружено имущества, а ФНС отказалась финансировать процедуру. Единственный актив — автопогрузчик 2019 года, находящийся в залоге у ФНС.

ФНС предъявила претензии к саратовскому ООО «Химпром-Органик» на 167 млн рублей

ООО «Химпром-Органик» учреждено в Саратове в 2016 году. Основной вид деятельности — производство химических продуктов. Директором и единственным владельцем значится Седретдин Гереев. В 2024 году оборот компании упал на 100% до нуля, при этом она вышла из убытков. По состоянию на ноябрь 2025 года предприятие имеет долги по налогам на 165 млн руб. В отношении юрлица открыто восемь исполнительных производств на 177 млн руб.

Ранее, в 2022 году, нефтепереработчик дважды инициировал иски против налоговой. «Химпром-Органик» оспаривал доначисления в размере 78,8 млн руб., а также 21,1 млн пеней и 22,1 млн штрафов. Проверка ФНС охватывала 2017–2019 годы, выявив недоимку 80,2 млн руб. и начисленные пени и штрафы на 43,2 млн руб. По версии ФНС, компания завышала расходы и заявляла необоснованные НДС-вычеты, используя контрагентов, включая «Петролеум», «Алиот», «Стройснабсервис» и ряд других организаций.

Налоговая полагала, что ряд компаний выступал посредниками для обналичивания денег: средства перечислялись на закупку топлива у ПАО «Саратовнефтепродукт», однако поставки фактически не осуществлялись.

«Химпром-Органик» оспаривал выводы ФНС, утверждая, что ЗАО «Петролеум» действовало самостоятельно, акцизы начислены неверно, а связь с контрагентами не доказана. Суд не принял доводы компании, показания свидетелей подтвердили номинальность ряда организаций и транзитный характер денежных потоков. Апелляции и кассация отклонены, жалобы в Верховный суд — не приняты.

Суд установил, что расходы и НДС-вычеты, заявленные через спорных контрагентов, не обоснованы, а представленные документы не подтверждают фактическое проведение операций.

Нина Шевченко