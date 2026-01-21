Экс-полицейскому в Коми назначили условный срок за разглашение гостайны

Верховный суд Республики Коми признал бывшего сотрудника полиции Сыктывкара виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, фигурант, имевший обязательства о неразглашении, сфотографировал на личный телефон документ с грифом «Секретно» и направил снимок через мессенджер лицу, не допущенному к работе с такими материалами.

Ранее в ФСБ сообщали, что когда дело было возбуждено, экс-полицейский уже находился в СИЗО за хищение комплектующих деталей к огнестрельному оружию и боеприпасов (п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ) и незаконное хранение и перевозку основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов с использованием служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Артемий Чулков