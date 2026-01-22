Ленобласть и Петербург переводят стрелки друг на друга

Три часа десять минут длилась традиционная пресс-конференция губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по итогам года 21 января. Губернатор продемонстрировал удивительную осведомленность обо всем происходящем на вверенной ему территории — от транспортно-дорожной ситуации в отдельных населенных пунктах до отстрела волков,— взяв время на выяснение буквально пары вопросов, на которые он не был готов ответить сразу. Не остались без подробных ответов и темы переезда областного правительства в Гатчину и строительства метро в Кудрово.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время пресс-конференции

Фото: Правительство Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время пресс-конференции

О переезде администрации региона в Гатчину Александр Дрозденко рассказал довольно подробно, хотя и не назвал конкретные сроки. Он вновь напомнил, что регион уже расселил семь деревянных исторических домов в центре Гатчины и сейчас на объектах ведется проектирование под современное приспособление. «Мы уже получили заключение федеральной экспертизы, что в этих домах достаточно сохранить элементы фасадов, в остальном у нас развязаны руки для того, чтобы путем реконструкции сделать эти дома современными»,— отметил глава региона. Господин Дрозденко перечислил ведомства областного правительства, которые переедут первыми: комитеты по сохранению культурного наследия, по культуре и туризму, по спорту, делам молодежи и Дом НКО.

Губернатор подчеркнул, что необходимости переноса всего правительства Ленобласти в столицу нет, и объяснил логику переезда. Например, не нужно переезжать финансовому блоку правительства, в Гатчину переедут в основном публичные органы исполнительной власти. К последним губернатор, видимо, относит и себя, поскольку в самом начале ответа на данный вопрос он заметил, что у него самого уже есть «свой кабинетик» в столице Ленобласти.

Глава региона сообщил, что наконец удалось получилось предварительное согласие о передаче Ленобласти комплекса Красных казарм в Гатчине от Минобороны, который область может перестроить в рамках охранных обязательств. Но до сих пор сложно идут переговоры о передаче региону Военно-морского архива. По словам господина Дрозденко, Ленобласть уже выделила участок для строительства нового архива, но в Минобороны просят выполнить еще и проектирование нового объекта, но это уже слишком большая нагрузка на региональный бюджет, полагает губернатор. «Главное нам освободить помещения, которые находятся у нас в аренде»,— пояснил он.

Журналисты подняли вопрос о строительстве метро в Кудрово. Господин Дрозденко начал с того, что «паровозом» в этом проекте все-таки выступает Санкт-Петербург. Метро находится на балансе города, и именно в его ведении находится строительство метрополитена. «Если Петербург заинтересован в расширении своей сети метрополитена, ему понадобятся сортировочные станции, и по данному проекту сортировочная станция должна выйти где-то в районе Янино,— рассуждал глава Ленобласти.— Мы пять лет назад определили земельный участок в 120 га, оформили его, поставили на кадастровый учет, зарегистрировали на него право собственности Ленинградской области. Теперь ждем письменного обращения правительства Санкт-Петербурга, когда необходимо передать им этот земельный участок для дальнейших действий. Пока письменного обращения не поступало».

Что касается территорий под вестибюль станции метро Кудрово, то, по версии Александра Дрозденко, область также выполняет свою часть ответственности. В бюджете региона из года в год (с 2024 года) переходят 305 млн рублей, заложенные на компенсацию за выкуп частных земель под вестибюль. «Мы предложили Санкт-Петербургу по договору передать ему эти средства для установки вестибюля станции метро»,— заверяет господин Дрозденко, но пока эти средства не переданы из-за того, что город не определил границы участков для выкупа.

Примечательно, что буквально накануне пресс-конференции главы 47-го региона вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко на своей встрече с журналистами по итогам года 20 января сказал, что, наоборот, город ждет от Ленобласти передачи участков под вестибюли станции метро в Кудрово. Как только город получит участки, он сразу же приступит к проектированию станции, доложил тогда господин Линченко. Губернатор Дрозденко, в свою очередь, отметил вчера, что Ленобласть надеется, что город приступит к проектированию уже в этом году.

