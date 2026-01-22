Больничное меню

Краевые власти определились с назначением бывшего здания инфекционной больницы, расположенной в центре Перми, на месте будущего Александровского сквера. Двухэтажное здание, относящееся к памятникам культурного наследия, планируется переоборудовать под ресторан с привлечением частного инвестора. Эксперты считают, что такое решение может оказаться сомнительным из-за истории здания. Однако при определенных условиях проект может быть реализован.



В здании объекта культурного наследия «Клиника инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96) планируется разместить ресторан. Эта информация была озвучена вчера на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (МИГД) обратилось в комиссию с предложением об установлении границ территориальной зоны культурно-досугового назначения (Ц-1/2) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 96, в Свердловском районе города Перми. Как пояснили в МИГД, здесь планируется обустроить Александровский сквер, а находящийся на участке объект культурного наследия — оборудовать под ресторан. Предполагается, что к проекту будет привлечен инвестор. Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение МИГД.

Напомним, о планах по строительству сквера на месте старой инфекционной больницы стало известно в 2023 году. Будущий сквер «Александровский» расположится между Центральным рынком, улицами Пушкина, Революции и Куйбышева. Его создание является начальной фазой проекта по возведению транспортной развязки на пересечении нескольких улиц, включая шоссе Космонавтов. На строительство сквера выделено 488,5 млн руб. Ожидается, что работы завершат до конца 2026 года.

«Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» относится к памятникам архитектуры регионального значения. Двухэтажное кирпичное здание площадью 598,2 кв. м построено в начале ХХ века.

Эксперты разошлись во мнении по поводу успеха проекта. Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев считает, что размещать ресторан в больнице, где много лет до этого люди болели,— рискованное дело. «Это вопрос психологии. В ресторан приходят люди не только поесть, но и отдохнуть. Какой может быть отдых в инфекционной больнице?» — озадачен эксперт. Кроме того, он отметил, что сегодня в Перми продается достаточно помещений, подходящих для размещения ресторанов. В данной локации, по мнению экспертов, нет пешеходной зоны. По словам господина Ананьева, для реализации этого проекта должны быть большие инвестиции и долгие сроки окупаемости.

Пермский ресторатор, представитель ассоциации «Гостеприимство и сервис» Николай Канищев (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная») считает, что проект по переустройству здания под ресторан может быть реализован. «Все зависит от наличия рядом парковки, возможности подвода электричества, а также площади комнат внутри здания. Если это здание кабинетного типа, то будет довольно сложно что-то сделать. Все-таки нужны большие пространства — от 200 кв. м»,— уточнил ресторатор. Он отметил также, что для данной локации подошел бы больше не ресторан высокой кухни, а скорее семейный, народный ресторан с большой проходимостью, формата «комфорт-фуд». По его мнению, история здания как инфекционной больницы вряд ли может негативно повлиять на имидж будущего заведения. «Самое важное, что там создадут вокруг»,— подчеркнул господин Канищев.

