Пигменты впечатлений

Идеи акварельного маникюра

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про новый тренд дизайна ногтей — маникюр нежных, акварельных оттенков.

Отвлекаемся от серой зимы маникюром водянистых оттенков, напоминающих акварельную живопись. Это многоцветный вариант покрытия, в котором полупрозрачные пастельные лаки ногтей используются как база для создания игры оттенков. Их можно смешивать или создавая эффект импрессионистской живописи в стиле Клода Моне, или раскрашивая в классические акварели с цветами и тонкими штриховыми переходами.

Фото: @_by_shelley

Фото: @he_nail

Фото: @he_nail

Фото: @kkoht_nails

Фото: @janetznails

Фото: @sansungnails

Фото: @craftedbyaprince&naillabousa

Фото: @jm_manucure_russe

Фото: @overglowedit

Фото: @mydumbnails

Фото: @nailgallery.77

Фото: @_by_shelley

Фото: @he_nail

Фото: @he_nail

Фото: @kkoht_nails

Фото: @janetznails

Фото: @sansungnails

Фото: @craftedbyaprince&naillabousa

Фото: @jm_manucure_russe

Фото: @overglowedit

Фото: @mydumbnails

Фото: @nailgallery.77

Ирина Кириенко

