Пигменты впечатлений

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про новый тренд дизайна ногтей — маникюр нежных, акварельных оттенков.

Отвлекаемся от серой зимы маникюром водянистых оттенков, напоминающих акварельную живопись. Это многоцветный вариант покрытия, в котором полупрозрачные пастельные лаки ногтей используются как база для создания игры оттенков. Их можно смешивать или создавая эффект импрессионистской живописи в стиле Клода Моне, или раскрашивая в классические акварели с цветами и тонкими штриховыми переходами.

Ирина Кириенко