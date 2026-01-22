Пигменты впечатлений
Идеи акварельного маникюра
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про новый тренд дизайна ногтей — маникюр нежных, акварельных оттенков.
Отвлекаемся от серой зимы маникюром водянистых оттенков, напоминающих акварельную живопись. Это многоцветный вариант покрытия, в котором полупрозрачные пастельные лаки ногтей используются как база для создания игры оттенков. Их можно смешивать или создавая эффект импрессионистской живописи в стиле Клода Моне, или раскрашивая в классические акварели с цветами и тонкими штриховыми переходами.
