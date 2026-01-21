Восемь домов на Васильевском острове остались без холодной воды

В пяти жилых и трех нежилых зданиях в Василеостровском районе отключили холодную воду. Магистраль водоснабжения адресу: Средний проспект В.О., 28/29 повредила сторонняя организация, проводящая земляные работы, сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Специалисты «Водоканала» локализовали вытекание. Организация, повредившая сеть, приступила к ремонту магистрали, воду обещают включить сразу после завершения работ.

В качестве альтернативного водоснабжения в ближайшее время будет установлена прицеп-цистерна, адрес которой укажут дополнительно, говорится в сообщении.

Артемий Чулков