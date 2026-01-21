Дело на шесть миллионов долларов

В арбитражном суде продолжается разбирательство по иску Luccio Enterprise Ltd (Сейшельские острова), требующей взыскать более 6 млн долларов с Нижегородской ярмарки по «немцовскому долгу». В 1990-х годах ярмарка не смогла вернуть кредит, который взяла, чтобы выручить Bank of New York — он ошибочно перечислил валютный транш нижегородскому банку. Выданный ярмаркой вексель через цепочку сделок оказался у сейшельского офшора. Переуступку ему долговой расписки на Нижегородской ярмарке считают мнимой сделкой. В нижегородской прокуратуре суд запросил архивное решение по уголовному делу, в котором фигурировали первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов и председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс. Прокуратура попросила привлечь в дело ФНС, чтобы оценить сделку по векселю, совершенную иностранным резидентом.

Представители Luccio Enterprise Ltd, которая в суде требует взыскать $6,163 млн с АО «Нижегородская ярмарка», заявили, что сейшельская компания является законным держателем простого векселя на $4,425 млн. Эту долговую расписку ярмарка выдала 3 марта 2011 года со сроком предъявления к оплате не ранее, чем через десять лет. «Истец основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов (актов передачи векселя)»,— сообщила представитель Luccio Руслана Трусова, подробно описав хронологию возникновения старого долга.

Она напомнила, что в апреле 1995 года «Инкомбанк» выдал Нижегородской ярмарке $3,5 млн целевого кредита на развитие и приобретение быстровозводимых павильонов. Годовой кредит заемщик не вернул, банк обратился в суд за взысканием долга с процентами, а в 2004 году уступил право требования денег ЗАО «Ингель-М». Это общество переуступило долг ярмарки кипрской Fokker Development Ltd.

Оспорить в суде обе эти переуступки Нижегородская ярмарка не смогла, а киприоты в арбитражном суде получили решение о взыскании долга с процентами.

Поэтому в 2011 году должник выдал кипрской компании вексель, отсрочив уплату. В 2020 году Fokker уступил вексель другой кипрской компании — Saricon, которая спустя два года предъявила вексель Нижегородской ярмарки к платежу. Та отказалась, был составлен нотариально заверенный протест. В мае 2023 года Saricon за 369 млн руб. продала право требования валютного долга к ярмарке компании Luccio — последнему истцу.

Добровольно погасить ему долг Нижегородская ярмарка также отказалась, и сейшельцы пошли в суд. Представители ярмарки, запросившие в Росфинмониторинге данные по купле-продаже векселя между Saricon и Luccio, считают, что это была мнимая сделка.

По мнению ответчика, последний покупатель векселя ярмарки приобрел его у продавца на его же деньги, взяв их в долг и затем вернув точно такую же сумму по договору займа.

Кроме того, на ярмарке считают, что сроки исковой давности по делу давно истекли, а в основе возникновения старого долга «лежал криминал». Адвокат Наталья Шарова, опираясь на выложенные арбитражным судом архивные документы, напомнила, что в 1995 году долг, по сути, был не у Нижегородской ярмарки. По решению тогдашнего руководства областной администрации она взяла валютный кредит, чтобы закрыть обязательства банка «Нижегородец». В этот проблемный банк пришел ошибочный транш из американского Bank of New York. Внезапно свалившиеся деньги тут же потратили.

Губернатор Борис Немцов, чтобы не вредить имиджу региона и избежать международного финансового скандала, решил привлечь ярмарку к возврату денег американцам. Банк «Нижегородец», выступивший партнером ярмарки по расплате с Bank of New York, перечислил ему сумму транша и обанкротился.

Описывая эти старые события и доказывая сомнительность долга, представители ярмарки вспомнили и уголовное дело, возбужденное в 1998 году по факту регистрации незаконной сделки: регион с согласия тогдашнего председателя Госкомимущества РФ Анатолия Чубайса заложил по кредиту Инкомбанка государственное здание «Нижполиграфа».

Представители Luccio возразили, что старое и, очевидно, давно прекращенное уголовное дело не имеет никакого значения, а долговые обязательства ярмарки подтверждены решениями арбитражных судов.

Кроме того, много лет Нижегородская ярмарка признавала валютный долг, отражая его в своей финансовой отчетности, заметила Руслана Трусова. Поэтому ответчику не стоит говорить о том, что выдача векселя покойным директором ярмарки Валерием Барулиным была несогласованной с акционерами и советом директоров крупной сделкой, пояснил истец. По его мнению, вексель лишь закрепил давно имевшиеся долговые обязательства. Чтобы возразить по поводу мнимости сделки о покупке векселя, юристы Luccio попросили закрыть процесс от СМИ, пояснив, что речь пойдет о конкретных банковских счетах и третьих лицах.

Судья Светлана Курашкина решила запросить в прокуратуре Нижегородской области архивное процессуальное решение по старому уголовному делу, в котором фигурировали Немцов и Чубайс. Также суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и привлек в спор третьим лицом ФНС, которая контролирует исполнение юрлицами Налогового кодекса и операции с нерезидентами.

С помощью налоговых органов суд хочет окончательно убедиться, была ли покупка векселя сейшельской компанией реальной сделкой или это была некая аффилированная схема. Слушание дела продолжится в марте.

Роман Кряжев